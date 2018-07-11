Чемпион мира по боксу арестован за вождение в нетрезвом виде

По информации BoxingScene, в ходе ДТП с участием спортсмена пострадали двое полицейских, которые были госпитализированы с легкими травмами.

Отмечается, что американец был задержан за вождение в нетрезвом виде и за хранение огнестрельного оружия, несмотря на имеющуюся у него лицензию на ношение. Также боксеру назначили залог в размере $1,5 тыс.

Хукер является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).