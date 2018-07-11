Названа дата боя Поветкин-Джошуа

СМИ: боксер Поветкин проведет бой с Джошуа 22 сентября в Лондоне

Британский боксер Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин проведут бой 22 сентября 2018 года на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом сообщает издание The Sun.

Джошуа является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

Еще один бой Джошуа с американцем Деонтеем Уайлдером пройдет 13 апреля 2019 года также на "Уэмбли".