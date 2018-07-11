На «Волгоград Арене» пройдет турнир между сборными России и Кубы по боксу

Бои хотят провести в 10 весовых категориях. Ориентировочно они пройдут 14 и 15 сентября, но пока вопрос находится в подвешенном состоянии. Для того, чтобы прошел турнир, городу нужно будет засвой счет разместить зарубежных боксеров, подготовить площадку, провести поединки на их языке.

В настоящее время российская мужская сборная находится на сборе в Приэльбрусье, после него она отправится в Кисловодск.