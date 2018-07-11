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На «Волгоград Арене» пройдет турнир между сборными России и Кубы по боксу
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На «Волгоград Арене» пройдет турнир между сборными России и Кубы по боксу 

АиФ Волгоград 11 июля 2018
Фото: АиФ Волгоград
Бои хотят провести в 10 весовых категориях. Ориентировочно они пройдут 14 и 15 сентября, но пока вопрос находится в подвешенном состоянии. Для того, чтобы прошел турнир, городу нужно будет засвой счет разместить зарубежных боксеров, подготовить площадку, провести поединки на их языке.
В настоящее время российская мужская сборная находится на сборе в Приэльбрусье, после него она отправится в Кисловодск.
Отметим, что боксерские турниры нередко проходят на стадионах. Так, 21 июля в Москве в «Олимпийском» сразятся за Кубок Мохаммеда Али россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.
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