Умар Кремлев: «Жеребьевка второго сезона WBSS в России — очень значимое событие»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что жеребьевка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), которая пройдет в Москве 20 июля — важное событие для мира бокса.

— Жеребьевка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), которая пройдет в Москве 20 июля, — это очень значимое событие. Наш боксер Михаил Алоян уже попал в суперсерию и в четвертьфинале будет сразу боксировать за титул чемпиона мира, — заявил Кремлев. — Это огромный стимул для спортсменов — и тех, кто только пришел в бокс, и кто занимается уже давно. Сейчас мы для каждого боксера готовы создавать все условия. Главное, чтобы они занимались, готовились.

Мы заключили договор о том, что не только финал суперсерии Гассиев — Усик пройдет сейчас в России, но и четвертьфинал и полуфинал второго сезона. У нас в этом году начинается праздник бокса международного уровня. 20 июля на жеребьевку съедутся титулованные спортсмены, лидеры в своих весах. 21 июля мы проводим такой крупный боксерский турнир, а 22 июля — Международный день бокса, на котором мы соберем весь боксерский мир.