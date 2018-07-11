Ещё
Умар Кремлев: «Жеребьевка второго сезона WBSS в России — очень значимое событие»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умар Кремлев: «Жеребьевка второго сезона WBSS в России — очень значимое событие» 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что жеребьевка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), которая пройдет в Москве 20 июля — важное событие для мира бокса.
— Жеребьевка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), которая пройдет в Москве 20 июля, — это очень значимое событие. Наш боксер Михаил Алоян уже попал в суперсерию и в четвертьфинале будет сразу боксировать за титул чемпиона мира, — заявил Кремлев. — Это огромный стимул для спортсменов — и тех, кто только пришел в бокс, и кто занимается уже давно. Сейчас мы для каждого боксера готовы создавать все условия. Главное, чтобы они занимались, готовились.
Мы заключили договор о том, что не только финал суперсерии Гассиев — Усик пройдет сейчас в России, но и четвертьфинал и полуфинал второго сезона. У нас в этом году начинается праздник бокса международного уровня. 20 июля на жеребьевку съедутся титулованные спортсмены, лидеры в своих весах. 21 июля мы проводим такой крупный боксерский турнир, а 22 июля — Международный день бокса, на котором мы соберем весь боксерский мир.
Спорт-Экспресс: последние новости
Геннадий Головкин: "Если Альварес хочет победить меня, ему придется изменить свой подход к поведению на ринге" Инна Сагайдаковская: "В бою Гассиев-Усик нокаута не будет, шансы на победу равны" Боксеры сборной России 22 июля проведут матч с Германией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ89
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ323
Европа хочет сорвать финал ЧМ492
Перед полуфиналом сборная Хорватии угодила в новый скандал194
Видео
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
01:01
«Пошли в ***!» Россиянка накинулась на хейтеров
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение