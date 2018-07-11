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Мурат Гассиев: Не считаю, что Усика невозможно победить по очкам
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Мурат Гассиев: Не считаю, что Усика невозможно победить по очкам 

Советский спорт 11 июля 2018
— Полуфинальный бой Александра Усика с Майрисом Бриедисом был очень интересным. Кстати, собираюсь его пересмотреть. Считаю, что Усик выиграл бой без вопросов и с раздельным решением судей я не согласен. Кстати, я не считаю, что Усика невозможно победить по очкам. По крайней мере, раз мы вспомнили его бой с Бриедисом, то как раз в этом бою первую его половину по очкам вел именно Бриедис. Другое дело, что он не смог довести бой до победы, и именно Александр переломил его ход. Какую роль сыграет тот факт, что Усик присутствовал на моем бое с Дортикосом, я, честно говоря, не знаю. Я увидел приятного человека, который искренне меня поздравил. Больше ничего сказать не могу.
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