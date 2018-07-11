Владимир Хрюнов: «Бой на „Уэмбли“ не станет проблемой для Поветкина»

— Я был на стадионе «Уэмбли» в прошлом году, когда Джошуа дрался с Кличко. И я считаю выступление перед такой большой аудиторией, с одной стороны, является преимуществом, так как тебя поддерживают, но с другой стороны, тебя обязывают, — сказал Хрюнов. — Для Джошуа этот бой — хорошая перспектива завершить карьеру, потому что я не сомневаюсь, что Александр Поветкин в этом бою выиграет. Будет ли ему тяжело перед английской публикой? Насколько я знаю Александра Поветкина — он рожден для геройских историй и этот бой именно то, для чего он начинал заниматься боксом — встретиться с тем, кто обладает всеми титулами и разгромить его. (Петр ГРИГОРЕНКО)