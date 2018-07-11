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Суперсерия–2: добавили Наоя Иноуэ, который тут же пообещал выиграть турнир
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Суперсерия–2: добавили Наоя Иноуэ, который тут же пообещал выиграть турнир 

Vringe.com 22 часа назад
Фото: Vringe.com
Седьмым официально заявленным бойцом Суперсерии–2, который состоится в легчайшем весе, стал 25-летний обладатель чемпионских титулов в трёх дивизионах Наоя «The Monster» Иноуэ (16-0, 14 КО) из Японии. Об этом сообщила пресс-служба WBSS. Сейчас японец владеет поясом «обычного» чемпиона мира по версии WBA. «Участие в таком великолепном турнира — это честь. Конечно, я его выиграю», — без лишних экивоков заявил Иноуэ.
Напомним, бои Суперсерии–2 пройдут в трёх весовых категориях, две из которых с частичным составом уже объявили: Легчайший вес (до 53,5 кг) — Райан Барнетт (19-0, 9 КО), «суперчемпион»» WBA — Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО), чемпион IBF — Золани Тете (27-3, 21 КО), чемпион WBO — Джейсон Молони (17-0, 14 КО), претендент по IBF — Нонито Донэйр (38-5, 24 KO) — Хуан Карлос Пайано (20-1, 9 КО) — Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО), «обычный» чемпион WBA Суперлёгкий вес (до 63,5 кг) — Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA — Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC — Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF — Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF — Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA — Хуан Хосе Веласко (20-0, 12 КО) или Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО), «временный» чемпион WBC Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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