Суперсерия–2: добавили Наоя Иноуэ, который тут же пообещал выиграть турнир

Седьмым официально заявленным бойцом Суперсерии–2, который состоится в легчайшем весе, стал 25-летний обладатель чемпионских титулов в трёх дивизионах Наоя «The Monster» Иноуэ (16-0, 14 КО) из Японии. Об этом сообщила пресс-служба WBSS. Сейчас японец владеет поясом «обычного» чемпиона мира по версии WBA. «Участие в таком великолепном турнира — это честь. Конечно, я его выиграю», — без лишних экивоков заявил Иноуэ.