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Леннокс Льюис подтвердил бой с Виталием Кличко в Киеве в 2018 году
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Леннокс Льюис подтвердил бой с Виталием Кличко в Киеве в 2018 году 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Мэр Киева, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Виталий Кличко, ставший первым украинцем в Зале славы бокса, проведёт бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе британцем Ленноксом Льюисом, что подтвердил последний в своём «твиттере».
Выставочный бой состоится во время 56-го конгресса WBC в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года. Поединок пройдёт в рамках благотворительного аукциона. Детали боя и его формат будут названы позднее. Напомним, бой Леннокс Льюис — Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года и был остановлен из-за рассечения у украинца.
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