Леннокс Льюис подтвердил бой с Виталием Кличко в Киеве в 2018 году

Мэр Киева, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Виталий Кличко , ставший первым украинцем в Зале славы бокса, проведёт бой с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе британцем Ленноксом Льюисом, что подтвердил последний в своём «твиттере».

Выставочный бой состоится во время 56-го конгресса WBC в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года. Поединок пройдёт в рамках благотворительного аукциона. Детали боя и его формат будут названы позднее. Напомним, бой Леннокс Льюис — Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года и был остановлен из-за рассечения у украинца.