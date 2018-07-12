Их разыскивает полиция: у Виктора Ортиса проблемы с законом

Бывший чемпион мира, популярный боксёр и киноактёр Виктор Ортис (32-6-3, 25 КО) нарушил условия испытательного срока за вождение в нетрезвом виде и попал в списки разыскиваемых, сообщает BoxingScene.

Как мы сообщали ранее, Ортис в сентябре 2016 года попался за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая, что на тот момент у бойца не закончился условный срок за драку на концерте в 2015 году, Ортис был приговорён к 3 годам условно-досрочного освобождения — боксёр был близок к тому, чтобы получить реальный тюремный срок.

Источник сообщает подробности: 20 июня Ортис «позабыл» отметиться у своего инспектора по надзору, за что боксёра обязали появиться 10 июля на заседание суда. В назначенный день Ортис в суде не появился.

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