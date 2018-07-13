Прогрейс, Веласко, Лопес встретились на финальной пресс-конференции: фото

Накануне состоялась финальная пресс-конференция — уже 14 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) состоится масштабный вечер бокса от триумвирата промоутеров Боб Арум (Top Rank Promotions), Лу Дибелла (DiBella Entertainment) и Сэмпсон Левковиц (Sampson Boxing).

В главном событии вечера «временный» чемпион WBC в весе до 63,5 кг Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО) из США сразится за путёвку в турнир Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) с безвестным аргентинцем Хуаном Хосе Веласко (20-0, 12 КО).

Риджис Прогрейс vs Хуан Хосе Веласко — прогноз на поединок от vRINGe и PariMatch

В андеркарде проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) 20-летний Теофимо Лопес (9-0, 7 КО) из США попытается завоевать первый трофей на профессиональном ринге, титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC, в бою с бразильским середняком Вильямом Силвой (25-1, 14 КО).

На этот раз бойцы не были столь же красноречивы, как ранее на открытой тренировке.

Прогрейс: «Как себя чувствую? Так, как чувствует себя человек, мечта которого воплотилась в жизнь. Я ведь родился и вырос пару кварталов отсюда. 2 минуты езды на машине. Поэтому можете себе представить, насколько важен для меня предстоящий бой. В зале, смотрю, сидит Теренс Кроуфорд . Кто знает, может быть в один день наши пути пересекутся. Но пока я сосредоточен на предстоящем поединке».

Веласко: «У меня был невероятный тренировочный лагерь. Хочу поблагодарить за предоставленную возможность. Знаю, Прогрейс — очень хорош. Но как иначе доказать, что и сам чего-то стоишь? Только поединками против сильнейших. Собираюсь доказать в ринге, что также являюсь топ-бойцом дивизиона».

Лопес: «Всё чётко. Пришло время показать всё, на что я способен. Мне подобрали хорошего соперника, однозначно это ступенька вперёд. Знаю, что у Силвы в пассиве всего одно поражение, от Феликса Вердехо , решением судей. Но как бы там ни было. Чувак, я тебе не Вердехо».

Силва: «Я готов к бою. Очень важный поединок для меня. Хорошо подготовился и готов доказать это в ринге».

Фото: Майки Уильямс (BoxingScene)

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.