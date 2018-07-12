Прогрейс жаждет убивать, Веласко скромничает, Лопес угрожает Ломаченко: фото и цитаты с открытой тренировки

14 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) местный нокаутёр, «временный» чемпион WBC в весе до 63,5 кг Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО) подерётся с безвестным аргентинцем Хуаном Хосе Веласко (20-0, 12 КО). На кону боя также путёвка в турнир Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).

В андеркарде проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) 20-летний американец Теофимо Лопес (9-0, 7 КО) попытается завоевать первый трофей на профессиональном ринге. В поединке с бразильским середняком Вильямом Силвой (25-1, 14 КО) будет разыгран вакантный титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC.

В преддверии боя боксёры провели открытую тренировку и пообщались с представителями СМИ.

Прогрейс: «Я не буду обещать нокаута. Всегда выхожу в ринг с одной целью — сделать сопернику больно. Бокс — спорт для брутальных мужиков, пускай всё так и остаётся. В ринге чувствую себя убийцей. Это здесь и сейчас я с вами шучу и улыбаюсь. Но в ринге я просто зверь. Когда я вижу, что сопернику больно, то сразу же добиваю. Как только я почувствую слабость соперника — всё, считай, его песенка спета. Для чувака игра окончена».

Веласко: «На меня ничего не давит, никакого груза ответственности. Это от него требуют победы, а не от меня. Никто ничего от меня вообще не ждёт, но это даже лучше. Докажу, что все эти эксперты ошибались. Я же вижу, что все ставят на Прогрейса. Но это будет на него давить в поединке. В общем, говорить можно всё, что угодно. Но бой расставит всё по местам».

Лопес: «Мне всего 20, а в 21 я уже буду чемпионом мира. А затем я расчищу дивизион. Уберу всех со своего пути, даже Ломаченко. Дамы и господа, запомните, я — реальный чел. Чувачок, с которым мне предстоит драться, никогда не был в нокауте. Но он также и никогда не дрался с таким бойцом, как я. У меня в загашнике куча фокусов. Вы ещё такого прежде не видали».

Силва: «У меня всё чётко. Знаю, что этот парень был отличным любителем (участник ОИ-2016). Но здесь не любители, а профессионалы. Здесь всё иначе. Больше не будет в ринге домашних питомцев, остались только дикие хищные звери. В ринге не бывает андердогов и фаворитов. Всё дело в технике и воле к победе».

Фото: Майки Уильямс (BoxingScene)

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