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Узбек-разбойник вышел против отважного ММА-бойца
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Узбек-разбойник вышел против отважного ММА-бойца 

Don't Panic 9 часов назад
Фото: Don't Panic
Реально жесткий и очень крутой бой показал узбекский разбойник, вышедший на ринг прямо в кожаной куртке. Его противник, профессиональный боец ММА вряд ли ожидал такой рубки в стойке!
С первых секунд стало понятно, что противники друг друга стоят. Крепкие мышцы, четкие удары, выносливость — ни один уступать не хотел. Проход узбека в ноги закончился патовой ситуацией в партере: ММА-воин вовремя прихватил врага за шею.
На второй минуте боя орал уже весь зал. Парни рубились так, что просто щепки летели: пропустил в челюсть профик, затем чуть не упал в песок его противник.
Портить вам окончание такого боя мы, конечно, не станем. Скажем только, что победу получил сильнейший!
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