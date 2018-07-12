Промоутер Уайта: Хватит ли Паркеру мотивации после боя с Энтони Джошуа?

Промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) задаётся вопросом, хватит ли бывшему чемпиону мира из Новой Зеландии супертяжу Джозефу Паркеру (24-1, 18 КО) мотивации в подготовке к намеченному на 28 июля в Лондоне (Великобритания) поединку с местным бойцом Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО).

В предыдущем поединке Паркер потерял чемпионский титул — в марте 2018 года новозеландец проиграл решением судей британскому чемпиону Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). И Джошуа, и Уайт — на контракте у Херна.

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«Еле узнал Паркера на фотографиях, — дразнит Херн Паркера. — Какой-то исхудавший весь. С другой стороны, ему есть что доказывать. Недавно он потерял шанс заявить о себе на весь мир. Возможно, Джошуа ему просто не по зубам. Но на 100% этого никто не знает. Возможно, Паркер делает ставку на скорость, хочет доказать в ринге, что он по-прежнему один из лучших».

«Но можно ведь рассуждать и совершенно иначе, — продолжает промоутер. — Не секрет, что Паркер заработал в поединке с Джошуа огромную кучу денег. Здесь же гонорар будет значительно меньше. Интересно, в Паркере остался прежний запал? Он по-прежнему голоден до побед? Если ответ утвердительный, то я не сомневаюсь, что мы станем свидетелями отличнейшего боя».

Отметим, букмекеры считают, что в поединке между Уайтом и Паркером шансы на победу равны.

Единственное поражение Уайту нанёс также Джошуа — в декабре 2015 года техническим нокаутом в 7-м раунде.

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