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Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате России в олимпийском весе
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Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате России в олимпийском весе 

Mirmol.ru 9 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате России в олимпийском весеЧемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате России-2018 в весовой категории до 97 кг.
На последних стартах, таких как международный турнир имени Ивана Ярыгина и чемпионат Европы в Каспийске, Садулаев одержал победы, выступая в весе до 92 кг.
«Если сравнивать с весом до 86 кг, конечно, в новом весе было бороться потяжелее, но в скорости ребята уступали, хотя в принципе этот вес заполнили те борцы, которые со мной весь прошлый цикл в весе до 86 кг и боролись. Не так много в прошлом недовесков, кто спустился с полутяжей. Но на чемпионате России я выступлю в весе до 97 кг — до Олимпийских игр два года, пора переходить в олимпийский вес окончательно», — сказал именитый дагестанский вольник.
Напомним, что в 2017 году Садулаев на чемпионате мира в Париже, выступая в весе до 97 кг, уступил в решающем поединке другому олимпийскому чемпиону из США Кайлу Снайдеру. Это поражение стало для Садулаева первым за долгое время.
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