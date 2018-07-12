Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате России в олимпийском весе

Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате России в олимпийском весеЧемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выступит на чемпионате России-2018 в весовой категории до 97 кг.

На последних стартах, таких как международный турнир имени Ивана Ярыгина и чемпионат Европы в Каспийске, Садулаев одержал победы, выступая в весе до 92 кг.

«Если сравнивать с весом до 86 кг, конечно, в новом весе было бороться потяжелее, но в скорости ребята уступали, хотя в принципе этот вес заполнили те борцы, которые со мной весь прошлый цикл в весе до 86 кг и боролись. Не так много в прошлом недовесков, кто спустился с полутяжей. Но на чемпионате России я выступлю в весе до 97 кг — до Олимпийских игр два года, пора переходить в олимпийский вес окончательно», — сказал именитый дагестанский вольник.