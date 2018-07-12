Истребители ВКС России провели тренировочный бой в стратосфере

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. / ТАСС /. Экипажи авиационного полка Южного военного округа (Краснодарский край) из состава Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели тренировочный бой в стратосфере на истребителях Су-27СМ3 и Су-30М2. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"В ходе проведения полетов летчики современных истребителей выполнили учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению летательных аппаратов условного противника, а также провели учебный воздушный бой", — сказали в пресс— службе. «Упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар, звеньев (от трех до четырех самолетов — прим. ТАСС) и групп», — добавили в пресс-службе.

Во время учебного боя пилотами были отработаны элементы сложного пилотажа, в том числе «Бочка», «Горки» с наклоном до 60 градусов и форсированные развороты. По данным флота, экипажи также потренировалась в аэронавигации, пилотировании по заданному маршруту, уходе от средств поражения, а также успешно совершили посадку на условно разрушенную полосу.