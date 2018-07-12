Риджис Прогрейс vs Хуан Хосе Веласко

«Временный» чемпион мира в первом полусреднем весе американец Риджис Прогрейс проведёт дебютную защиту титула в поединке с практически безвестным аргентинцем Хуаном Хосе Веласко. На кону боя — путёвка в престижный турнир Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).

Стиль: Прогрейс — панчер, работающий в правосторонней стойке. Боксирует первым номером, ярко выраженный агрессор, нокаутёр. Обладает мощнейшим ударом и инстинктом убийцы. Кроме того, здорово комбинирует, поражает высокой точностью ударов. Действует нешаблонно, часто смещает акцент атаки. Обладает хорошим таймингом и держалкой. После перехода экс-абсолютного чемпиона дивизиона Теренса Кроуфорда в полусредний вес (до 66,7 кг), именно Прогрейс видится главным кандидатом на роль нового лидера дивизиона. Пожалуй, именно он будет главным фаворитом турнира бойцов весом до 63,5 кг в Суперсерии.

Веласко — правша. Известен прежде всего участием в полупрофессиональной боксёрской серии WSB (2012-2014). Предпочитает работать через джеб (довольно жёсткий). Боксирует размашисто, но обладает быстрыми руками и хлёсткими ударами. Держит высокий темп, обладает приличной работоспособностью. Вызывает сомнения крепость бороды претендента — Веласко на профессиональном ринге уже не единожды приходилось побывать в нокдауне.

Опыт: На профессиональном ринге Веласко не встречался с соперниками высокого уровня. Несмотря на наличие двух региональных титулов, аргентинцу только предстоит узнать, что значит боксировать против топового оппонента. Прогрейс же успел собрать достаточно внушительную коллекцию «скальпов»: экс-чемпион мира Джулиус Индонго, небитый проспект Джоэл Диас, стойкий середняк-соотечественник Абель Рамос.

Прогноз Parimatch: Прогрейс — 1.02; Веласко — 15.00 Для Прогрейса предстоящий поединок — дебют перед родной публикой. Никаких сомнений в том, что чемпион попытается победить ярко и нокаутом, продолжив свою серию, насчитывающую пять кряду досрочных побед.

Прогноз vRINGe: досрочная победа Прогрейса (коэффициент 1.20), возможно даже в стартовых раундах (коэффициент 3.75).

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