Андрей Ивичук: Мы знаем, что нужно Сагайдаковской, чтоб выиграть у Брекхус и двигаемся в этом направлении

Тренер Андрей Ивичук рассказал о подготовке Инны Сагайдаковской к бой за титул абсолютной чемпионки мира.

"Работать с Инной мы стали совсем недавно, на момент боя будет 2 месяца. Моя задача, чтобы Инна подошла к бою 21 июля в оптимальной форме с порядком в голове и психологически уверенной в своих силах. Подготовка стандартная: спарринги, спаррингуется Инна с парнями-боксерами, подбирали похожих по стилю на соперницу, также работа на лапах, тренировки с тренером по физической подготовке. Мы не стали ничего менять в боксе Инны, за такой срок это нельзя делать, но внесли кое-какие корректировки.

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Моя подопечная — физически сильная с тяжёлым ударом и волевым характером. Инна — дисциплинированная, трудолюбивая, она прекрасно понимает, что насколько ответственный бой ей предстоит. Ведь Брекхус — очень техничная, умная, опытная, признана лучшим женщиной-боксером, а это все говорит само за себя.