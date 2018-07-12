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Андрей Ивичук: Мы знаем, что нужно Сагайдаковской, чтоб выиграть у Брекхус и двигаемся в этом направлении
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Андрей Ивичук: Мы знаем, что нужно Сагайдаковской, чтоб выиграть у Брекхус и двигаемся в этом направлении 

Советский спорт 5 часов назад
Фото: Советский спорт
Тренер Андрей Ивичук рассказал о подготовке Инны Сагайдаковской к бой за титул абсолютной чемпионки мира.
"Работать с Инной мы стали совсем недавно, на момент боя будет 2 месяца. Моя задача, чтобы Инна подошла к бою 21 июля в оптимальной форме с порядком в голове и психологически уверенной в своих силах. Подготовка стандартная: спарринги, спаррингуется Инна с парнями-боксерами, подбирали похожих по стилю на соперницу, также работа на лапах, тренировки с тренером по физической подготовке. Мы не стали ничего менять в боксе Инны, за такой срок это нельзя делать, но внесли кое-какие корректировки.
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Моя подопечная — физически сильная с тяжёлым ударом и волевым характером. Инна — дисциплинированная, трудолюбивая, она прекрасно понимает, что насколько ответственный бой ей предстоит. Ведь Брекхус — очень техничная, умная, опытная, признана лучшим женщиной-боксером, а это все говорит само за себя.
У нас большая команда, я работаю не один, мы тренерским штабом обсудили и знаем, что нужно Инне для того чтобы выиграть у Брекхус и двигаемся в этом направлении", — рассказал Ивичук. 21 июля в Москве временная чемпионка мира по боксу WBC в первом среднем весе, непобедимая россиянка Инна Сагайдаковская из Усть-Илимска проведет бой против чемпионки мира по по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской организации (WBO) норвежки Сесилией Брекхус. Бой станет co-главным событием финала Всемирной суперсерии: Гассиев — Усик.
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