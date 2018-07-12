Ивичук: Сагайдаковская — это тяжёлый удар и волевой характер

Тренер чемпионки мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) россиянки Инны Сагайдаковской Андрей Ивичук рассказал о подгттовке своей подопечной к предстоящему 21 июля поединку в Москве с чемпионкой мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO и WBO норвежкой Сесилией Брекхус

«Работать с Инной мы стали совсем недавно, на момент боя будет 2 месяца. Моя задача, чтобы Инна подошла к бою 21 июля в оптимальной форме с порядком в голове и психологически уверенной в своих силах. Подготовка стандартная: спарринги, спаррингуется Инна с парнями-боксерами, подбирали похожих по стилю на соперницу, также работа на лапах, тренировки с тренером по физической подготовке. Мы не стали ничего менять в боксе Инны, за такой срок это нельзя делать, но внесли кое-какие корректировки.

Моя подопечная — физически сильная с тяжёлым ударом и волевым характером. Инна — дисциплинированная, трудолюбивая, она прекрасно понимает, что насколько ответственный бой ей предстоит. Ведь Брекхус — очень техничная, умная, опытная, признана лучшим женщиной-боксером, а это все говорит само за себя.

У нас большая команда, я работаю не один, мы тренерским штабом обсудили и знаем, что нужно Инне для того чтобы выиграть у Брекхус и двигаемся в этом направлении», — подчеркнул Ивичук.