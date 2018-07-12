WBO дала Сондерсу десять дней, чтобы подписать контракт на бой с Эндрэдом

Британского чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО), который мечтает о крупных боях и не горит желанием проводить обязательные защиты, немного опустили с небес на землю: Всемирная боксёрская организация наказала ему провести защиту против экс-чемпиона из США Деметриуса Эндрэда (25-0, 16 КО).

Как пишет BoxingScene, сторонам дали всего 10 суток на то, чтобы договориться о поединке.

Если команды не придут к согласию, в штаб-квартире WBO будут проведены промоутерские торги с минимальным предложением $200 тысяч.

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Сондерс не выступает со дня самого успешного своего боя — против Давида Лемьё в декабре 2017 года. Тогда канадца деклассировали по очкам. Билли должен был боксировать против Мартина Маррея, но этот поединок дважды срывался из-за якобы травм у чемпиона.

Эндрэд также не из тех, кто часто выступает: в последний раз его видели на ринге аж в октябре, когда он перебоксировал некоего Алантеза Фокса в дебютном поединке средневесом.

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