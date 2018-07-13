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Тайсон Фьюри обещает стать серьёзным: Да я даже не улыбнусь ни разу!
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Тайсон Фьюри обещает стать серьёзным: Да я даже не улыбнусь ни разу! 

Vringe.com 28 минут назад
Фото: Vringe.com
Накануне было объявлено, что соперником экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО) в поединке 18 августа в Белфасте (Северная Ирландия) станет экс-претендент на престижное планетарное чемпионство из Италии Франческо Пьянета (35-4-1, 21 КО).
В команде Фьюри довольны выбором, считая Пьянету серьёзнее и опаснее Сефера Сефери, которого Тайсон лениво прошёл 9 мая. А сам британец обещает отнестись к предстоящему бою максимально серьёзно, поскольку этого хочет его тренер Бен Дэвисон.
«В прошлый раз вы видели шоумена, артиста. Но на этот раз Бен хочет серьёзного подхода, и он его получит, — пообещал Тайсон. — Всё и так в поряде, но если он хочет, чтобы я относился к предстоящему бою серьёзно, то я буду самой серьёзностью. Так-то я несерьёзен на протяжении всей своей жизни, играю в игры и забавляюсь. Даже с Кличко я не был серьёзен, танцевал и делал всякое такое. Но! Если Бен хочет меня серьёзного, я дам ему это. Я просто выйду в ринг и сделаю свою работу. Да я даже не улыбнусь ни разу!»
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По материалам BoxingScene
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