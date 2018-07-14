Дуэль взглядов Мэнни Пакьяо и Лукаса Маттиссе: фото и видео

Как мы сообщали, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и аргентинский панчер Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) без проблем сделали вес накануне очной схватки. Примерно через 24 часа бойцам предстоит сразиться то ли за «обычный» титул, которым владеет аргентинец, то ли за звание «суперчемпиона», которое в иерархии WBA ещё вчера занимал американец Кит Тёрман (28-0, 22 КО).

Эх, раз, да ещё раз — превью этого боя от vRINGe

Фото: BoxingScene

Видео: FightHub TV Лукас Маттиссе vs Мэнни Пакьяо — прогноз на поединок между Маттиссе и Пакьяо от vRINGe и PariMatch

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