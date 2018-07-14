Маттиссе шутит: Мэнни Пакьяо — гроза мексиканцев, но я-то ведь не из Мексики

Аргентинский панчер, обладатель звания «обычного» чемпиона WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) накануне поединка с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) пребывал в отличном настроении — улыбался на камеру и шутил.

Филиппинец Пакьяо за свою более чем 23-летнюю карьеру одержал множество ярких побед. Особняком идут ставшие легендарными схватки филиппинца с мексиканцами Эриком Моралесом , Марко Антонио Баррерой, Хуаном Мануэлем Маркесом, Оскаром Де Ла Хойей, Антонио Маргарито . Победив каждого из вышеупомянутых боксёров, Пакьяо заслужил прозвище «Mexicutioner» — гроза мексиканцев.

Комментирует Маттиссе: «Конечно же я знаю, что Пакьяо зовут „грозой мексиканцев“. Знаю, у него множество великих битв и побед над мексиканцами. Но с превеликим сожалением вынужден напомнить, что ему предстоит бой не с мексиканцем, а с аргентинцем».

Эх, раз, да ещё раз — превью боя между Маттиссе и Пакьяо от vRINGe

Напомним, несколько часов назад бойцы прошли официальную процедуру предматчевого взвешивания (фото/видео и результаты).

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