Мэнни Пакьяо и Лукас Маттиссе: встреча в Малайзии на пресс-конференции — видео и фото

Меньше трёх суток остаётся до того, как на Axiata Arena в малазийской столице Куала-Лумпуре на ринг выйдет именитый ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) с Филиппин, который сразится с аргентинским панчером Лукасом Маттиссе (39-4, 26 КО).

Последний пока что владеет титулом «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг), но, как считает редакция vRINGe, скоро с ним так или иначе расстанется.

Сегодня состоялась финальная пресс-конференция, посвящённая этому событию в мире бокса.

Фото с вчерашней открытой тренировки.

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