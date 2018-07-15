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Пакьяо победил Маттиссе
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Пакьяо победил Маттиссе 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Axiata Arena, Куала-Лумпур, Малайзия. Аргентинский панчер Лукас Маттиссе (39-5, 36 КО) не смог сохранить звание «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг), досрочно проиграв фавориту с Филиппин Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 KO).
Поединок начался относительно спокойно: оба не спешили, предпочитая боксировать, а не драться. В этом деле левша Пакьяо перерабатывать Маттиссе.
В начале 3-го раунда Мэнни попал слева неожиданным для аргентинца апперкотом, отправив соперника на пятую точку. Добивать Лукаса Пакмен не спешил, а в 4-м раунде Маттиссе даже несколько раз попал, но не так, чтобы совсем опасно.
В самом конце 5-го раунда Лукас, до сих пор неплохо державшийся, после чиркаша справа по левому надбровью решил присесть на колено. Нокдаун.
6-я трёхминутка началась с того, что Маттиссе ударил ниже пояса. Затем всё снова «устаканилось» до привычного темпа и рисунка боя. Пакьяо перебивал противника, но делал это размеренно и никуда не спешил.
В конце 7-го Маттиссе после очередной атаки Пакьяо присел на колено ещё раз. И отказался подниматься. КО 7.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Пакьяо-Маттиссе (появится позднее)
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