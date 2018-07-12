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Жеребьевка второго сезона Всемирной суперсерии бокса пройдет в Москве 20 июля
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Жеребьевка второго сезона Всемирной суперсерии бокса пройдет в Москве 20 июля 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 12 июля. Церемония жеребьевки турниров второго сезона Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в двух весовых категориях пройдет в Москве 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба WBSS.
Мероприятие, в ходе которого будут определены четвертьфинальные поединки в легчайшей весовой категории (до 53,52 кг) и во втором легком весе (до 63,5 кг), состоится в театре «Россия». Во втором сезоне соревнования пройдут в трех весовых категориях, однако пока известны только две из них. Позднее будет объявлено, где и когда пройдет жеребьевка турнира для третьей категории.
В процессе жеребьевки четыре сеяных боксера по очереди выберут себе оппонента по четвертьфиналу из числа боксеров, не имеющих номер посева.
"Не могу дождаться, когда станут известны четвертьфиналы в легчайшем и во втором легком весе во время жеребьевки в Москве, — заявил один из организаторов турнира Калле Зауэрленд. — В этот момент начнется история второго сезона. Когда на сцене стоят 16 настоящих воинов, создается особенная и очень напряженная атмосфера. Чувствуется, что все вокруг может вспыхнуть от одного неловкого движения или неверного слова".
21 июля в Москве пройдет финал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг. В поединке сойдутся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.
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