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Андраде стал обязательным соперником для Сондерса
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Андраде стал обязательным соперником для Сондерса 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Деметриус Андраде получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Боксёр должен будет сразиться с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, сообщили во Всемирной боксёрской организации (WBO).
Сторонам каждого спортсмена дали 10 дней на то, чтобы они договорились об условиях и дате проведения поединка. Если соглашения достигнуто не будет, в WBO проведут промоутерские торги на бой.
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