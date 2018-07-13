Андраде стал обязательным соперником для Сондерса

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Деметриус Андраде получил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Боксёр должен будет сразиться с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом, сообщили во Всемирной боксёрской организации (WBO).

Сторонам каждого спортсмена дали 10 дней на то, чтобы они договорились об условиях и дате проведения поединка. Если соглашения достигнуто не будет, в WBO проведут промоутерские торги на бой.