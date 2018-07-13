Кадр дня: Мэнни Пакьяо и Лукас Маттиссе подерутся за «супертитул» Тёрмана

Похоже, Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) вновь отличилась.

Инсайдер Майкл Бенсон из TalkSport, ссылаясь на фотографию, просит организацию разъяснить, почему 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) ветераны ринга Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины и Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) из Филиппин разыграют «суперчемпионский» титул, а не звание «обычного» чемпиона.

Напомним, «суперчемпионом» организации является американец Кит Тёрман (28-0, 22 КО), а звание «обычного» чемпиона в январе 2018 года завоевал Маттиссе.

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