Финал Всероссийской спартакиады молодежи по боксу проходит в Раменском

В Раменском проходят финальные бои IV летней Спартакиады молодежи России по боксу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

На ринге Дворца спорта «Борисоглебский» сражаются 130 боксеров со всей России в возрасте от 19 до 22 лет. Команду Московской области представляют 11 спортсменов. По результатам прошедших боев все заявленные подмосковные участники соревнований уже вышли в полуфинал.

Соревнования проходят в десяти весовых категориях у мужчин и в трех — у женщин. Финальные бои состоятся 14 июля.