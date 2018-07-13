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Финал Всероссийской спартакиады молодежи по боксу проходит в Раменском
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Финал Всероссийской спартакиады молодежи по боксу проходит в Раменском 

360tv.ru 4 часа назад
В Раменском проходят финальные бои IV летней Спартакиады молодежи России по боксу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
На ринге Дворца спорта «Борисоглебский» сражаются 130 боксеров со всей России в возрасте от 19 до 22 лет. Команду Московской области представляют 11 спортсменов. По результатам прошедших боев все заявленные подмосковные участники соревнований уже вышли в полуфинал.
Соревнования проходят в десяти весовых категориях у мужчин и в трех — у женщин. Финальные бои состоятся 14 июля.
«Четвертый летний сезон Спартакиады стал очень удачным для подмосковных боксеров. Соревнования проходят для них на домашнем ринге, при поддержке близких людей и местных болельщиков. Впервые в истории Московской области все 11 заявленных боксеров вышли в полуфинал, каждый из них уже однозначно получит свою заслуженную медаль. Помимо колоссальной работы спортсменов и их тренеров, родные стены также сыграли немалую роль в достижении таких высоких результатов. Уже завтра состоятся финальные бои, и я желаю подмосковным боксерам побить новый рекорд этих соревнований», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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