Спортсменка из Калининграда стала трёхкратной чемпионкой Европы по тайскому боксу

Мой Калининград. Из Калининграда Анастасия Непианиди на соревнованиях в Чехии стала трёхкратной чемпионкой Европы по тайскому боксу.

Об этом в Калининграде сегодня, 13 июля 2018 года, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, как водится у намертво засевших там дилетантов, не указав дату (период) и, не уточнив место события.

Известно лишь, что участвовали 500 спортсменов из 40 государств.

В составе сборной России, считавшейся вновь одним из фаворитов турнира, выступила двукратная чемпионка мира, победительница чемпионатов Европы 2014 и 2017 годов Анастасия Непианиди.

Подопечная Кирилла Сапроненко боксировала среди восьми соперниц весом до 67 килограммов.

Победа в первом поединке досталась спортсменке из Калининградской области без боя ввиду неявки оппонента из Латвии, вторая встреча против представительницы Белоруссии завершилась со счётом 30:27 в пользу россиянки.

Сложным получился финал, где Бедиха Тачылдиз из Турции доминировала в первом раунде, но уже во втором упустила инициативу, а в третьем получила нокдаун и проиграла Анастасии со счётом 28:29.

Теперь чемпионка готовится к профессиональному бою, который в конце июля запланирован в столице Франции — Париже.