Вик Салудар отобрал чемпионский титул у Рюи Яманаки

Central Gym, Кобе, Япония. Местный чемпион WBO в минимальной весовой категории (до 47,6 кг) Рюя Яманака (16-3, 5 КО) был бит филиппинским панчером Виком Салударом (18-3, 10 КО). Со стартового гонга Салудар принялся работать первым номером. Яманака отстреливался в ответ, акцентируя почти всё внимание на работе по корпусу претендента. Филиппинец оказывал давление, контролировал ход боя, а его удары выглядели куда опаснее ударов чемпиона. Как только показалось, что Яманака сумел приспособиться к оппоненту, тот принялся бомбить корпус чемпиона. Зрелищный 6-й раунд завершился ярким разменом. Претендент навязал чемпиону бой на ближней дистанции и дважды уронил Яманаку на канвас ринга в 7-й трёхминутке. Потратив раунд на восстановление, Яманака попытался переломить ход боя. На действиях претендента начала сказываться усталость. Первым номером попытался работать чемпион, по прежнему акцентируя основное внимание на бодипанчах. Финальный раунд записал в актив Салудар. Претендент действовал через джеб, удерживал окровавленного Яманаку на дистанции. Отличный раунд от филиппинца. Судейский вердикт: единогласные 115:112, 116:111 и 117:110 (слегка перебор) в пользу Салудара, нового чемпиона мира!

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Яманака-Салудар (возможно, появится в скором времени)

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