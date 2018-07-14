Bellator 202: Успешный дебют Амосова, досрочная победа Молдавского, Бадд отстояла титул

Тэкервиль, США. В рамках предварительного карда турнира Bellator 202 дебютный поединок в рамках организации провёл многократный чемпион мира по боевому самбо, не знающий поражений в профессиональных ММА украинец Ярослав Амосов (20-0). 24-летний полусредневес уверенно победил по очкам американца Джеральда Харриса (25-7) единогласным решением судей со счётом 30-27 (дважды) и 30-26.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Амосов-Харрис (появится позже)

В рамках основного карда второй поединок в Bellator провёл российский тяжеловес Валентин Молдавский (7-1), и теперь его рекорд в организации состоит из двух побед без поражений. От Валентина досталось американцу Эрнесту Джеймсу (1-1), который основательно пострадал уже в первом раунде и был окончательно забит до вмешательства рефери во втором.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Молдавский-Джеймс (появится позже)

В главном событии шоу канадка Джулиа Бадд (12-2) успешно защитила принадлежащий ей титул чемпионки в полулёгком весе, нанеся первое поражение претендентке из Бразилии Талите Ногейре (7-1). Рефери остановил схватку во втором раунде, спасая Ногейру от избиения.

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