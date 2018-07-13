Прямая трансляция Bellator 202: Бадд — Ногейра, Дантас — Макдональд, Молдавский — Джеймс

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть основной кард предстоящего турнира Bellator 202 в Тэкервиле (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Джулиа Бадд (11-2) — Талита Ногейра (7-0) Бой за титул чемпионки Bellator в полулёгком весе

Крис Ханикатт (10-2) — Лео Лейте (10-1)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 Начало трансляции основного карда (14 июля) — 04:00 (Киев/Москва) и 07:00 (Астана)

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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