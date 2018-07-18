Андрей Корешков снова сразится с Дугласом Лимой

Третий по счету поединок между бойцами пройдет в рамках Гран-при Bellator в полусреднем весе. Глава американского промоушена Bellator, специализирующегося на смешанных единоборствах, Скотт Кокер объявил имена участников предстоящего Гран-при в весовой категории до 77 кг. В нем примут участие действующий чемпион организации канадец Рори Макдональд (соотношение побед и поражений в ММА ‒ 20-4), экс-чемпионы Дуглас Лима (Бразилия, 29-7) и Андрей Корешков (Россия, 21-2), не имеющие поражений Ярослав Амосов (Украина, 20-0), Майкл Пейдж (Великобритания, 13-0), Нейман Грейси (США, 8-0), Эд Рут (США, 6-0), а также Лоренц Ларкин (США, 19-7) и Джон Фитч (США, 31-7). Десятым участником турнира может стать англичанин Пол Дейли (40-16).

Откроет Гран-при 29 сентября бой омича Андрея Корешкова с Дугласом Лимой. Серьезный зрительский интерес в мире единоборств к этому поединку подтолкнул организаторов турнира к тому, чтобы свести обоих фаворитов между собой уже на стадии четвертьфинала. Напомним, что ранее спартанец с феноменом дважды встречались. В первом бою в июле 2015 года единогласным решением судей победил ученик Александра Шлеменко , а в ноябре 2016 бразилец вернул себе чемпионский пояс.

На прошлой неделе омский спортсмен одержал победу над черногорским бойцом Васо Бакоцевичем. Бой Корешков выиграл всего за минуту.