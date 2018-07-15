Российский боец Корешков нокаутировал черногорца Бакоцевича на турнире Bellator

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков победил черногорца Васо Бакоцевича на турнире Bellator 203 в Риме (Италия). Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде боя.

Бакоцевич пропустил удар ногой в печень, после чего не смог защищаться, когда Корешков начал добивать соперника. После этого судья остановил поединок.

27-летний Корешков, выступающий в полусредней весовой категории, провёл в своей карьере 23 боя, выиграв из них 21. Он являлся чемпионом промоушена Bellator в 2015-2016 годах. 28-летний Бакоцевич одержал 33 победы при 18 поражениях.