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Российский боец Корешков нокаутировал черногорца Бакоцевича на турнире Bellator
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Российский боец Корешков нокаутировал черногорца Бакоцевича на турнире Bellator 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков победил черногорца Васо Бакоцевича на турнире Bellator 203 в Риме (Италия). Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде боя.
Бакоцевич пропустил удар ногой в печень, после чего не смог защищаться, когда Корешков начал добивать соперника. После этого судья остановил поединок.
27-летний Корешков, выступающий в полусредней весовой категории, провёл в своей карьере 23 боя, выиграв из них 21. Он являлся чемпионом промоушена Bellator в 2015-2016 годах. 28-летний Бакоцевич одержал 33 победы при 18 поражениях.
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