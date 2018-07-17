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Нокаутер Фрэнсис Энганну озвучил причину отвратительного выступления в бою с Льюисом
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Нокаутер Фрэнсис Энганну озвучил причину отвратительного выступления в бою с Льюисом 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
7 июля на UFC 226 экс-претендент на пояс UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Энганну (11-3) проиграл второй раз кряду — и снова решением судей — Деррику Льюису (20-5); до этого было поражение зимой Стипе Миочичу. Француз знает, «что пошло не так» и стало причиной блеклого выступления, и рассказал об этом журналисту ESPN.
Боец заявил, что не выбрасывал удары, так как… опасался выдохнуться — так, как с Миочичем.
Энганну заявил, что попытается преодолеть психологический барьер, который возник у него после хорвата, и выступить в конце года. При этом здоровенный нокаутер сразу же положил глаз на экс-чемпиона Джуниора дос Сантоса (19-5).
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