11 подмосковных спортсменов сражаются в летней Спартакиаде по боксу в Раменском

В Раменском с 9 по 14 июля проходят финальные бои IV летней Спартакиады молодежи России по боксу, в них принимают участие спортсмены из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Четвертый летний сезон Спартакиады стал очень удачным для подмосковных боксеров. Соревнования проходят для них на домашнем ринге, при поддержке близких людей и местных болельщиков. Впервые в истории Московской области все 11 заявленных боксеров вышли в полуфинал, каждый из них уже однозначно получит свою заслуженную медаль», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

На ринге Дворца спорта «Борисоглебский» сражаются 130 боксеров со всей России в возрасте от 19 до 22 лет. Команду Московской области представляют 11 спортсменов. По результатам прошедших боев все заявленные подмосковные участники соревнований уже вышли в полуфинал.

Турнир проходит в 10 весовых категориях у мужчин и в трех — у женщин. Финальные бои состоятся 14 июля.

Министр пожелал подмосковным боксерам побить новый рекорд этих соревнований на завтрашних финальных испытаниях.