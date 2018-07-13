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Усик использовал резинового мужика вслед за Ломаченко: отправили «на Одессу» — видео
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Усик использовал резинового мужика вслед за Ломаченко: отправили «на Одессу» — видео 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Манекену сегодня досталось не только от украинского чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Василия Ломаченко, но и от его более массивного кума — обладателя поясов WBC и WBO из тяжёлого веса (до 90,7 кг) Александра Усика (14-0, 11 КО). Несчастный резиновый друг всех боксёров наполучал в нос со страшной силой. «Эстафета. LOMA. На Одессу», — подписал Усик ролик.
Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)
13 Июл 2018 в 10:17 PDT  Остаётся надеяться, что финал Суперсерии всё же состоится, и если так и будет, то чемпион IBF/WBA Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) не станет фолить по ходу поединка. Судя по видео, это может быть опасно — домашняя заготовку Усика налицо (в прямом и переносном смыслах). Читайте также: Бой Усика и Мурата Гассиева в Москве под угрозой срыва Бой за звание абсолютного чемпиона крузервейта запланирован на 21 июля в Москве (РФ). Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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Прямая трансляция Bellator 202: Бадд — Ногейра, Дантас — Макдональд, Молдавский — Джеймс Не Ломаченко — дебютную защиту титула Бельтран проведёт против Педрасы Суперсерия–2: добавили Наоя Иноуэ, который тут же пообещал выиграть турнир
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