Прямая трансляция: Тайрон Цойге — Рокки Филдинг, Леон Бюнн — Сергей Демченко

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Оффенбурге (Германия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за звание «обычного „чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) между обладателем титула Тайроном Цойге (22-0-1, 12 КО) из Германии и британцем Рокки Филдингом (26-1 14 КО).

ПРОГНОЗ на этот бой Андеркард

— 10-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между германцем Леоном Бюнном (9-0, 6 КО) и украинцем Сергеем Демченко (19-13-1, 12 КО).

— 8-раундовый бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) между британцем Заком Паркером (15-0, 11 КО) и Геардом Айетовичем (31-17-1, 16 КО) из Сербии.

— 8-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг) между Денисом Радованом (9-0, 4 КО) из Германии и эстонцем Павлом Семёновым (22-10-2, 8 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (14 июля) — 23:45 (Киев/Москва), 02:45 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОТО и ВИДЕО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство „умирать“ в самое неподходящее время), не жалуясь, что „ничего не показывает“, обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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