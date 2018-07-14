Ещё
Тайрон Цойге, Филдинг и Сергей Демченко прошли взвешивание: результаты и фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайрон Цойге, Филдинг и Сергей Демченко прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на Baden-Arena в Оффенбурге (ФРГ). Бойцы показали следующий вес:
Тайрон Цойге (22-0-1, 12 КО) — 75,9 кг  Рокки Филдинг (26-1 14 КО) — 76,2 кг  Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг)
Сергей Демченко (19-13-1, 12 КО) —?
Леон Бюнн (9-0, 6 КО) —?
10-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
ВНИМАНИЕ!
Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 14 июля к вечеру по центральноевропейскому времени.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Усик использовал резинового мужика вслед за Ломаченко: отправили «на Одессу» — видео Прямая трансляция Bellator 202: Бадд — Ногейра, Дантас — Макдональд, Молдавский — Джеймс Василий Ломаченко настоящий воин — Роберт Гарсиа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»272
«Это лучший чемпионат мира в истории»2
ФИФА снова оштрафовала Хорватию
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение