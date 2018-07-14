Тайрон Цойге, Филдинг и Сергей Демченко прошли взвешивание: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на Baden-Arena в Оффенбурге (ФРГ). Бойцы показали следующий вес:

Тайрон Цойге (22-0-1, 12 КО) — 75,9 кг Рокки Филдинг (26-1 14 КО) — 76,2 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг)

Леон Бюнн (9-0, 6 КО) —?

10-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

ВНИМАНИЕ!

Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 14 июля к вечеру по центральноевропейскому времени.

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