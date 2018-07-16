Прогрейс: Я хотел бы подраться с Мэнни Пакьяо, не откажусь и от боя с Ломаченко

Как мы сообщали ранее, «временный» чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Риджис Прогрейс (22-0, 19 КО) в Новом Орлеане (штат Иллинойс, США) завоевал путёвку во второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) победой над безвестным аргентинцем Хуаном Хосе Веласко (20-1, 12 КО).

После поединка бесстрашный американец заявил о желании драться с лучшими бойцами мира. По словам Прогрейса, именно поэтому он и согласился участвовать в Суперсерии. Кроме победы в турнире американца из Нового Орлеана интересуют бои с суперзвёздами, о чём он, конечно же, и сообщил.

«Вообще-то я мысленно уже нахожусь в Суперсерии, — немного скромничает Прогрейс, но затем всё же признаётся. — Хотел бы драться с Мэнни Пакьяо. Ну и ещё, если (чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг)) Василий Ломаченко перейдёт в первый полусредний вес, то тогда я бы и с ним не отказался подраться».

На всякий случай американец принялся нахваливать предыдущего соперника: «Этот аргентинец… Хотя о нём никто раньше и не слыхивал, но скажу тебе честно, он дал мне отличный бой. И да, он был одним из лучших моих соперников. Он был очень крут. Я его раз уронил, второй уронил, а он всё никак не уймётся. Но я продолжал давить на него и таки победил нокаутом. А как иначе? Я ведь выступал перед родной публикой. Я просто не мог проиграть».

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