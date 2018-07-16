Ещё
Прогрейс: Я хотел бы подраться с Мэнни Пакьяо, не откажусь и от боя с Ломаченко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогрейс: Я хотел бы подраться с Мэнни Пакьяо, не откажусь и от боя с Ломаченко 

Vringe.com 44 минуты назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, «временный» чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Риджис Прогрейс (22-0, 19 КО) в Новом Орлеане (штат Иллинойс, США) завоевал путёвку во второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) победой над безвестным аргентинцем Хуаном Хосе Веласко (20-1, 12 КО).
После поединка бесстрашный американец заявил о желании драться с лучшими бойцами мира. По словам Прогрейса, именно поэтому он и согласился участвовать в Суперсерии. Кроме победы в турнире американца из Нового Орлеана интересуют бои с суперзвёздами, о чём он, конечно же, и сообщил.
«Вообще-то я мысленно уже нахожусь в Суперсерии, — немного скромничает Прогрейс, но затем всё же признаётся. — Хотел бы драться с Мэнни Пакьяо. Ну и ещё, если (чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг)) Василий Ломаченко перейдёт в первый полусредний вес, то тогда я бы и с ним не отказался подраться».
На всякий случай американец принялся нахваливать предыдущего соперника: «Этот аргентинец… Хотя о нём никто раньше и не слыхивал, но скажу тебе честно, он дал мне отличный бой. И да, он был одним из лучших моих соперников. Он был очень крут. Я его раз уронил, второй уронил, а он всё никак не уймётся. Но я продолжал давить на него и таки победил нокаутом. А как иначе? Я ведь выступал перед родной публикой. Я просто не мог проиграть».
Читайте также: Риджис Прогрейс: В финале Суперсерии буду драться не с Джошем Тейлором, а с Баранчиком
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Усик−Гассиев: подборка экспертных мнений по финалу Суперсерии — видео Проект на миллиард: Эдди Херн увёл чемпиона Хукера из-под носа у Боба Арума Риджис Прогрейс: В финале Суперсерии буду драться не с Джошем Тейлором, а с Баранчиком
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018203
Под стадионом ЧМ-2018 «уплыла» земля102
На поле в финале ЧМ произошел скандал557
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ316
Стадион ЧМ «уплыл» после дождя165
Видео
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение