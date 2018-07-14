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Риджис Прогрейс и Хуан Хосе Веласко прошли взвешивание: результаты
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Риджис Прогрейс и Хуан Хосе Веласко прошли взвешивание: результаты 

Vringe.com 59 минут назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на Lakefront Arena в Нью-Ореане (США). Бойцы показали следующий вес: Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО) — 63,3 кг Хуан Хосе Веласко (20-0, 12 КО) — 63,5 кг Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5) Эрик Де Леон (17-0-1, 10 КО) — позднее Адриан Янг (25-4-2, 19 КО) — позднее 10-раундовый бой во втором полулёгком весе (до 59 кг) Теофимо Лопес (9-0, 7 КО) — 61,0 кг Вильям Силва (25-1, 14 КО) — 60,8 кг 10-раундовый бой в лёгком весе (до 61,2 кг)
Фазлиддин Гаибназаров (4-0, 2 КО) — позднее Кевин Джонсон (5-0, 4 КО) — позднее
8-раундовый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте 14 июля к полуночи по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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