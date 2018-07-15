Риджис Прогрейс завоевал путёвку в Суперсерию, разгромив Хуана Хосе Веласко

Lakefront Arena, Новый Орлеан, штат Луизиана, США. «Временный» чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Риджис Прогрейс (22-0, 19 КО) из США уничтожил аргентинского претендента Хуана Хосе Веласко (20-1, 12 КО), тем самым завоевав путёвку во второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Со стартового гонга чемпион завладел инициативой, вынудив претендента работать вторым номером. Тот пытался огрызаться, но Прогрейс здорово защищался корпусом, забрасывая оппонента бодипанчами. На последней секунде 3-го раунда американец потряс аргентинца апперкотом.

Попробовав работать первым номером, Веласко быстро отказался от этой идеи, пропустив левый прямой (Прогрейс — левша) навстречу. В 5-м раунде претендент оказался на канвасе после серии акцентированных ударов по корпусу от чемпиона. Попытки завершить бой досрочно провалились — Веласко сумел отбегаться, вовремя прибегая к клинчам.

В 7-м раунде Веласко вновь оказался на канвасе — прошёл левый хук в печень. Сумев дотянуть до перерыва, аргентинец явно не хотел выходить на 8-ю трёхминутку, но «согласился» с доводами тренера. Веласко ещё дважды побывал в нокдауне по ходу следующего раунда, после чего его угол остановил односторонний поединок.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Прогрейс-Веласко (появится в скором времени) Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.