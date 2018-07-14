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Эдди Херн забрал Эндрэда к себе в Matchroom Boxing, оставив Боба Арума с носом
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Эдди Херн забрал Эндрэда к себе в Matchroom Boxing, оставив Боба Арума с носом 

Vringe.com 17 минут назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в первом среднем весе, ныне выступающий в среднем дивизионе (до 72,6 кг) Деметриус Эндрэд (25-0, 16 КО) из США заключил контракт с британским промоутером Эдди Херном и, вероятно, выступит в рамках «проекта на миллиард»: его бои будет транслировать стриминг-сервис DAZN.
Как пишет BoxingScene, официально о том, что Эндрэй отныне является бойцом Matchroom Boxing USA, объявят во вторник.
Таким образом, Херн обскакал американского коллегу Боба Арума, который также хотел видеть Деметриуса у себя в компании.
Читайте также: WBO дала Сондерсу десять дней, чтобы подписать контракт на бой с Эндрэдом
Американец является претендентом на бой с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом.
Эндрэд не из тех, кто часто выступает: в последний раз его видели на ринге аж в октябре, когда он перебоксировал некоего Алантеза Фокса в дебютном поединке средневесом.
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