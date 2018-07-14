Менеджер Усика уточняет: Наши претензии исключительно к российской стороне

Менеджер Эгис Климас, представляющий интересы украинского чемпиона WBC/WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Александра Усика (14-0, 11 КО), решил прояснить ситуацию.

После предыдущего интервью Климаса могло сложиться ошибочное мнение, что в команде украинского боксёра имеются претензии к организаторам Суперсерии, компании Comosa AG. Климас в интервью BoxingScene даёт отчётливо понять, что это не так.

«Проблема не в компании Comosa AG, — цитирует ресурс менеджера. — С ними не только нет никаких проблем. Напротив, они всячески поддерживают, помогают с билетами, безопасностью, отелем. Они отменно делают свою работу. Проблема исключительно в российской стороне. Они не выполняют взятые на себя организационные вопросы».

Напомним, 21 июля в Москве (Россия) Усик должен встретиться с местным чемпионом WBA/IBF Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) в финале турнира тяжеловесов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Украинец не в восторге от того, что решающий поединок состоится «на выезде» — в рамках турнира Усик все поединки провёл на территории соперников.

Говорит Климас: «Усик понимает, что происходит на самом деле. Но вряд ли он сильно переживает по этому поводу. Его дело — тренироваться, готовиться к бою. Решать организационные вопросы — моя забота».

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