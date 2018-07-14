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Видео боя: Ярослав Амосов — Джеральд Харрис
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Видео боя: Ярослав Амосов — Джеральд Харрис 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира Bellator 202 по правилам ММА между Ярославом Амосовым (Украина) и Джеральдом Харрисом (США), который состоялся 13 июля 2018 года в Тэкервиле (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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