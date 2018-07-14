Мэнни Пакьяо дал «в бубен» Бубою, едва не выбив тренеру зуб — фото

Филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 KO), как пиiет его пресс-служба, «так рвётся в ринг» к Лукасу Маттиссе (39-4, 36 КО), что едва не выбил зуб главному тренеру — Бубою Фернандесу. Сделал он это не мимоходом во вспышке гнева, а во время одной из последних тренировок.

Удар, который пропустил коуч, потряс его, после чего сессию на лапах пришлось поставить на паузу, сообщают «очевидцы».

Эх, раз, да ещё раз — превью этого боя от vRINGe

Поединок Пакьяо и «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Маттиссе состоится 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия). Бойцы уже взвесились.

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