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Екатеринбургский боксер Евгений Чупраков одержал свою 20-ю победу, одолев филиппинца Санчеса
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Екатеринбургский боксер Евгений Чупраков одержал свою 20-ю победу, одолев филиппинца Санчеса 

e1.ru 24 минуты назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге непобежденный российский боксер, занимающий третью строчку в ТОП-15 по версии WBO, Евгений Чупраков провел бой с филиппинцем Эрни Санчесом. Десятираундовое противостояние между ними стало главным событием вечера бокса в уральской столице.
Как отметили в RCC Boxing Promotions, для 28-летнего Евгения Чупракова это первый бой в текущем году, он однозначно соскучился по рингу и собирался дать публике зрелище. Для 26-летнего филиппинца предстоящий бой стал уже не первым визитом в Россию — в ноябре 2014-го Санчес бился в Москве, а в сентябре прошлого года — в Челябинске.
Чупраков с первых секунд стал атаковать Санчеса, загоняя его в угол. А вот во втором раунде филиппинец уже не позволил Евгению доминировать. Боксёры нанесли друг другу несколько мощных ударов, после одного из которых Санчес даже потерял свою капу.
Екатеринбургский боксёр заметно комфортнее чувствовал себя на ближней дистанции и специально зажимал оппонента, постоянно меняя при этом тактику боя. В таком темпе Евгений провел все десять раундов, каждый из которых очевидно оставался за ним. Такое же мнение сложилось и у судей, которые единогласно присудили победу Чупракову.
— Сразу скажу огромнейшее спасибо всем. Может быть я сегодня вас огорчил, но бой есть бой, — сказал победитель.
Этот бой если и не стал самым зрелищным в карьере Чупракова, то здесь он проявил себя как хороший стратег и опытный боксёр.
В прошлом году чемпион Европы из Екатеринбурга Евгений Чупраков защитил чемпионский титул по версии WBO Inter-Continental. 5 мая в ДИВСе он сразился против сильнейшего в его весовой категории боксёра с Филиппин — 28-летнего Эдена Сонсоны.
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