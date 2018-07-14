Ещё
Прямая трансляция: Риджис Прогрейс — Хуан Веласко, Теофимо Лопес — Вильям Силва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прямая трансляция: Риджис Прогрейс — Хуан Веласко, Теофимо Лопес — Вильям Силва 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Новом Орлеане (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5) между обладателем титула из США Риджисом Прогрейсом (21-0, 18 КО) и аргентинцем Хуаном Хосе Веласко (20-0, 12 КО).
ПРОГНОЗ на этот бой  Андеркард
— 10-раундовый бой во втором полулёгком весе (до 59 кг) между Эриком Де Леоном (17-0-1, 10 КО) из США и Адрианом Янгом (25-4-2, 19 КО) из Мексики.
— 10-раундовый бой за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) между американцем Теофимо Лопесом (9-0, 7 КО) и Вильямом Силвой (25-1, 14 КО) из Бразилии.
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3  Начало трансляции (14 июля) — 02:00 (Киев/Москва), 05:00 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
AceStream
SopCast
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Видео боя: Ярослав Амосов — Джеральд Харрис Тайрон Цойге, Филдинг и Сергей Демченко прошли взвешивание: результаты и фото Риджис Прогрейс vs Хуан Хосе Веласко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам11
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды87
Открыт счет в матче Бельгия — Англия
«Футбольному чуду» России пришел конец
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение