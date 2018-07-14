Прямая трансляция: Риджис Прогрейс — Хуан Веласко, Теофимо Лопес — Вильям Силва

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Новом Орлеане (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5) между обладателем титула из США Риджисом Прогрейсом (21-0, 18 КО) и аргентинцем Хуаном Хосе Веласко (20-0, 12 КО).

ПРОГНОЗ на этот бой Андеркард

— 10-раундовый бой во втором полулёгком весе (до 59 кг) между Эриком Де Леоном (17-0-1, 10 КО) из США и Адрианом Янгом (25-4-2, 19 КО) из Мексики.

— 10-раундовый бой за титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг) между американцем Теофимо Лопесом (9-0, 7 КО) и Вильямом Силвой (25-1, 14 КО) из Бразилии.

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 Начало трансляции (14 июля) — 02:00 (Киев/Москва), 05:00 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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