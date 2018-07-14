Келл Брук выбыл из игры до зимы из-за травмы ноги, Херн срочно ищет ему замену

Экс-чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Келл «The Special One» Брук (37-2, 26 КО) не сможет в ближайшее время выйти на ринг — боксёра беспокоит травма голеностопа, которую он пытался залечить последние несколько недель, чтобы не срывать запланированный на 28 июля бой, но без особо успеха. Об этом со ссылкой на «более чем один источник» в среде организаторов вечера бокса сообщили World Boxing News.

Matchroom Вoxing в срочном порядке пытается найти замену Келлу, чтобы шоу не обмельчало без одного из хэдлайнеров.

Напомним, Брук должен был боксировать против канадца Брэндона Кука (20-1, 13 КО).

По данным ресурса, из-за недуга Брук может остаться на обочине боксёрских дел по меньшей мере до ноября, что ставит очередной крест на бесконечных попытках организовать его осеннее дерби с Амиром Ханом , а также на планах заполучить до конца года титульный бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) либо с Джарреттом Хёрдом (IBF/IBO/WBA), либо с Жермеллом Чарло (WBC).

Читайте также: «Такого с Рабченко ещё никто не делал»: Брук угрожает чемпионам в 69,9 кг Келл за последние пару отбоксировал всего дважды: проиграл Эрролу Спенсу в мае 2017 года (L KO 11) и выиграл в марте у Сергея Рабченко (КО 2).

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