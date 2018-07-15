Пакиао — Матиссе: прямая трансляция, видео

В ночь с субботы на воскресенье возвращается Мэнни Пакиао, на ринге он встретится с обладателем титула WBA (regular) Лукасом Матиссе. Поединок между Пакиао и Матиссе пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Бойцы появятся на ринге между 6 и 7 утра по Москве.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Пакиао — Матиссе.

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Прямая трансляция поединка Пакиао — Матиссе.